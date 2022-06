La ministre des Sports a sa feuille de route

Gouvernement

Publié le 07/06/2022 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu expert acteurs du sport, France

Un décret relatif aux attributions de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, daté du 1er juin, revient sur les missions et les moyens alloués à Amélie Oudéa-Castéra.

Les décrets d’attribution des ministres de plein exercice du premier gouvernement d’Elisabeth Borne ont été publiés au Journal officiel du 2 juin. Et comme le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques est à nouveau un ministère de plein exercice (l’ancienne ministre Roxana Maracineanu était sous la tutelle de celui de l’Éducation nationale), Amélie Oudéa-Castéra a eu droit à son texte.

Le décret vient préciser que la ministre « prépare et met en œuvre la politique du gouvernement relative à la promotion, à l’organisation et l’accès à la pratique des activités physiques et sportives. » Elle doit donc élaborer une politique en faveur « du développement de la pratique sportive, du sport de haut niveau et de la haute performance sportive » ...

