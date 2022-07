Dans quel département y a-t-il le plus d’accidents ?

Publié le 08/07/2022 • Par Alexandre Léchenet Jérémy Fichaux • dans : Actu prévention sécurité

Le ministère de l'intérieur recense les territoires qui connaissent le plus d’accidents routiers. Rapporté à sa population, la Martinique est le département comptabilisant le plus grand nombre d’accidents, en 2020.

La Martinique a été le département qui a connu le plus d’accidents de la route en 2020, avec 3,3 accidents pour 1000 habitants, selon les données du ministère de l’intérieur. Une situation qui empire pour la collectivité d’outre-mer, puisqu’il était décompté moins d’un accident pour 1000 habitants cinq ans plus tôt.

En raison des différentes périodes de confinement sur tout le territoire, l’année 2020 s’est caractérisée par une baisse généralisée des accidents de la route. Mais cela ne les a pas fait totalement disparaître : ainsi, la Martinique est suivie des Hautes-Alpes et de Paris, deux départements où l’on a décompté 2,2 accidents pour 1000 habitants.



Bénéficiant des remontées des informations collectées par les gendarmes et policiers, le ministère publie chaque année une base détaillée des accidents de la route les plus graves. Elle se révèle précieuse pour les collectivités dans leur amélioration de la sécurité routière : en combinant ces données avec celles du syndicat départemental d’incendie et de secours du Loiret (Sdis 45), d’assureurs ou d’éditeurs de GPS, le département du Loiret a par exemple testé un prototype pour anticiper les accidents sur son territoire.

