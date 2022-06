Les aménageurs publics entament leur refondation

Aménagement urbain

Publié le 07/06/2022 • Par Sophie Le Renard • dans : France

Les aménageurs publics réunis au sein du Club Ville Aménagement, ont formalisé dans un ouvrage, la refonte de leurs pratiques, qui doivent s’adapter aux nouveaux enjeux climatiques et aux besoins de co-construction des projets, de plus petite échelle, avec les habitants. Ces sujets seront abordés lors des entretiens de l’aménagement, les 23 et 24 juin prochain à Clermont-Ferrand

Une profession s’interroge sur elle-même. Les aménageurs publics réunis au sein du Club Ville Aménagement ont engagé un travail d’introspection pour une « actualisation et refondation » de leurs pratiques afin de répondre aux enjeux climatiques et sociaux. Une cinquantaine de personnalités, parties prenantes de l’aménagement public (élus, chercheurs, architectes, aménageurs) ont été invités à procéder à un examen critique de leur rôle et positionnement au regard des réalisations engagées jusqu’à présent.

Cela a donné lieu à la rédaction d’un petit livre jaune qui sera distribué lors des entretiens de l’aménagement, qui auront lieu les 23 et 24 juin prochain à Clermont-Ferrand.

Dialogue et co-construction

« Les objectifs de sobriété avec la question de l’artificialisation des sols et de décarbonation ont des conséquences importantes pour le métier d’aménageur. Nous avons besoin de la puissance publique qui doit jouer un rôle de programmation et même de planification, sur le long terme. Nous avons besoin d’orientations politiques qui tiennent le cap. La transformation de la ville ne peut se faire que dans un cadre référent pour les aménageurs publics » a martelé Éric Bazard, Président de ce club, actuellement directeur général d’Amiens aménagement et vallée idéale. Après 35 ans d’expérience, cet aménageur public a conscience que le métier doit se réinventer.

L’ouvrage au format singulier revient sur le rôle de l’aménagement public dans la construction et l’adaptation de la ville, et la transformation de l’espace public. Face aux hostilités grandissantes de la part des citoyens, les aménageurs réfutent être « des bétonneurs à la solde de la croissance et de la densité. » Ils souhaitent engager un dialogue ouvert et même une co-construction des projets avec les habitants. « Nous devons mieux intégrer ces nouvelles parties prenantes. La critique porte surtout sur les opérations d’aménagement à grande échelle. Il faut se réapproprier des projets de plus petite taille» considère, Jean-Luc Charles, ancien directeur de la Samoa, l’aménageur Nantais.

Opérations plus complexes

La diversification des pratiques est un des axes préconisés. Les aménageurs commencent déjà à travailler à l’échelle d’un ilot, d’un bâtiment, d’une zone d’activité, mais aussi en tant que maitre d’ouvrage pour des opération d’urbanisme transitoire, de tiers lieux, parkings mutualisés, ou de gestion de rez-de-chaussée… « Cela est assez nouveau et le montage des opérations est aujourd’hui plus complexe» affirme Jean-Luc Charles.

Les acteurs du club Ville et Aménagement notent aussi une absence de modèle économique pour ce type de projet. Les objectifs du Zéro artificialisation nette (ZAN), ceux renouvelés tous les trois ans de la RE2020 ou encore de la neutralité carbone à l’échéance 2050 nécessitent une refondation des pratiques. Ainsi le choix des matériaux, des filières d’approvisionnement, le recyclage, la fabrique de sols fertiles ou encore la place de la végétalisation pour lutter contre les îlots de chaleur, sont autant d’enjeux à traiter pour que les métiers de l’aménagement réalisent leur transition écologique.