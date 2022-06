Après la crise sanitaire, dans quels départements le nombre d’allocataires du RSA baisse-t-il le plus ?

Indicateurs

Publié le 28/06/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actualité santé social

Entre janvier 2021 et janvier 2022, le nombre total de bénéficiaires du RSA diminue de 6 % en France. À l’échelle départementale, ce sont les Alpes-Maritimes qui recensent le plus grand recul.

Après la crise sanitaire, l’emploi est presque revenu à la normale et le nombre de bénéficiaires du RSA a naturellement évolué à la baisse. Pour suivre cette évolution localement, nous l’avons calculée au niveau départemental entre janvier 2021 et janvier 2022, grâce aux données fournies par la DREES , au ministère de la Santé.

C’est parmi les départements les plus touchés durant la crise sanitaire, notamment sur la Côte-d’Azur ou à la frontière avec la Suisse qu’on enregistre la plus grande baisse de bénéficiaires du RSA. Par exemple, les Alpes Maritimes réduisent leur nombre d’allocataires de 17,67 %, alors même, que ces derniers avaient augmenté de 12,77 % entre mars et décembre 2020. Ce qui fait qu’au sortir de la crise sanitaire, le nombre d’allocataires dans le département est plus bas qu’avant la crise.

Un rattrapage qui n’est pas automatique. Ainsi, la baisse n’est que de 6,21 % pour les Yvelines, alors que le département avait connu une forte croissance sur la période précédente, avec + 13,42% durant la crise du Covid-19. Après la crise en janvier 2022, le département compte 26 580 bénéficiaires du RSA contre 25 330 avant en mars 2020.

Cette baisse marque le retour progressif de l’emploi post-pandémie, mais peut aussi être le résultat des « difficultés à effectuer les démarches administratives ou encore le non-recours à chaque trimestre », comme l’expliquent les économistes Yannick L’Horty, Rémi Le Gall et Sylvain Chareyron.

