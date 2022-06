Femmes DGS, les stéréotypes ont la vie dure

Egalité femmes-hommes

Publié le 07/06/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Le premier colloque organisé par Dirigeantes & territoires, qui s’est tenu à l’Essec de Cergy Pontoise les 2 et 3 juin, a notamment interrogé les stéréotypes dont les aspirantes à des directions territoriales font encore l’objet.

Le plafond de verre ne se fissure pas facilement, notamment dans les hautes sphères de la Territoriale où l’on ne compte encore que 34 % de femmes occupant des postes de direction générale dans les collectivités de plus de 80 000 habitants. La raison est en partie lié à la persistance des stéréotypes sexistes qui, inconsciemment ou non, poussent les employeurs territoriaux et les élus à ramener les candidates femmes à leur genre et, pire, à nier parfois leur capacité d’expertise.

C’est ce qu’a clairement rappelé Ambre Elhadad. La chargée d’accompagnement des collectivités du Centre Hubertine Auclert constate « la naturalisation des compétences féminines dans le leadership politique par exemple a participé notamment à cantonner les femmes dans des portefeuilles liés à la petite enfance ...

