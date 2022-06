Insertion sociale

Contrat d’engagement jeune : après trois mois, toujours des questions de mise en place

Publié le 07/06/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

© guruxox-adobestock

Déployé depuis le 1er mars 2022, le Contrat d’engagement jeune est encore dans une phase de rodage. On peut cependant dégager déjà les difficultés qu’il soulève ainsi que sa plus value par rapport à la Garantie jeunes qu’il a remplacée.

