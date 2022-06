Pratiques sportives

A Besançon, le raid Handi-Forts mise sur la mixité

Publié le 07/06/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert santé social

D.R.

La 14e édition du Raid Handi-Forts et sa 8e version "Jeunes" qui s'est déroulée les 13,14 et 15 mai 2022 à Besançon, ont associé plus de 200 compétiteurs handicapés et valides - et 300 bénévoles - dans une course de 50 km. Cet événement créé par la ville et le centre omnisport Pierre Croppet (COPC) fait évoluer l’inclusion toute l’année.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Handicap

Pratiques sportives

Sport