Immobilier : les éoliennes ne font pas baisser les prix

Immobilier

Publié le 03/06/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : France

L'Agence de la transition écologique a mené une étude pour analyser l'impact de l'installation d'une éolienne sur la valeur d'un bien immobilier, en l’occurrence le plus souvent une maison individuelle. Cet impact serait négligeable, au regard des 1,5 millions de transactions immobilières analysées.

C’est l’un des reproches fréquent adressé par les anti-éoliens : l’installation d’une éolienne entrainerait une dévaluation de la valeur immobilière des habitations situées à proximité. Pour objectiver cette question qui peut avoir un impact sur le développement de cette énergie renouvelable, l’Ademe a conduit une étude, dont elle a livré les résultats le 1er juin 2022, lors des Assises européennes de la transition énergétique à Genève.

1,5 million de transactions immobilières

Pour cela, l’Agence de la transition écologique a compilé plus de 1,5 million de transactions immobilières (réalisées entre 2015 et 2020) concernant des maisons individuelles (car c’est généralement en milieu rural et à côté de ce type d’habitat que sont installées les mats éoliens) et les a croisées avec les données ...