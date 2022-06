« Il faut imposer une formation à la prise de poste managériale »

[Interview] Association des DRH de grandes collectivités

Publié le 03/06/2022

L'Association des DRH de grandes collectivités consacrera son colloque du 8 juin aux nouveaux partenariats managers/RH. Une nécessité, compte tenu des récentes évolutions de la fonction et de celles à venir, notamment avec la refonte du système des rémunérations, comme l'explique sa présidente Mathilde Icard.

« Comment développer de nouveaux partenariats avec vos managers » : pourquoi avoir choisi ce thème pour votre colloque du 8 juin ?

Cela fait suite aux ressentis durant le plus fort de la crise sanitaire. Devant des organisations beaucoup plus fluides, des circuits courts, on a pu penser que le management n’était plus utile. Alors qu’au contraire, c’est dans ces moments-là qu’on a vu qu’il était essentiel, mais que la posture évoluait. Ils ont créé les conditions pour que les équipes soient plus autonomes, responsabilisées, agiles. La fonction RH évolue également en parallèle. L’enjeu, pour nous DRH, est de pouvoir les outiller, construire des partenariats managers/RH pour que le management soit encore plus fort. Les managers doivent ...

