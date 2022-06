Inclusion numérique : comment construire un écosystème cohérent ?

Inclusion numérique

Publié le 03/06/2022 • Par Gabriel Thierry • dans : France

Lors des Assises du numérique organisées par Seine et Yvelines numérique, plusieurs associations et collectivités ont présenté les actions engagées pour lutter contre l’illectronisme, une problématique qui souffre d’un manque de pilotage harmonisé.

Pas forcément facile de s’y retrouver dans les actions menées autour de l’inclusion numérique, une problématique qui touche une personne sur six en France selon l’Insee et qui devient de plus en plus sensible avec la dématérialisation. Comme l’a relevé la sénatrice (LR) Patricia Demas dans un récent rapport parlementaire, la politique nationale menée sur ce sujet “manque de clarté et de lisibilité”.

Pour faire le point, plusieurs collectivités et associations ont dévoilé leur retours d’expériences au cours d’un atelier qui s’est tenu le 1er juin, lors des Assises du numérique organisées par Seine et Yvelines numérique. Des premiers bilans qui en creux montrent comment l’écosystème de l’inclusion numérique tente de se structurer.



