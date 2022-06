Le chèque-vacances s’adresse aussi aux salariés de la fonction publique

Publié le 03/06/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Le secteur du privé n'est pas le seul à bénéficier de chèque-vacances. Le dispositif s'adresse aussi aux salariés de la fonction publique. Explications. Connu et utilisé pour régler des prestations relatives aux vacances et aux loisirs, le chèque-vacances ne s'adresse pas seulement au secteur privé. En effet, les agents de la fonction publique y ont également droit. On fait le point dans cet article sur les avantages que ce dispositif apporte, ainsi que sur la manière d'en bénéficier.

Une aide aux loisirs et vacances

Le chèque-vacances s’apparente à un titre de paiement permettant de financer certaines prestations et activités auprès de professionnels des loisirs et du tourisme, à l’exemple de Sport Découverte. Il prend la forme d’un carnet de chèques rempli de coupures comprises entre 10 et 50 euros et peut être utilisé en France, mais aussi dans les pays membres de l’Union Européenne. Que l’on soit salarié de la fonction publique ou non, il faut savoir que le demandeur participe au financement d’une partie du dispositif. Pour les agents territoriaux et hospitaliers, le taux de participation dépendra des revenus et du statut. Concrètement, le chèque-vacances de la fonction publique, délivré par le Ministère chargé de la fonction publique pour les agents de l’État, présente les avantages suivants :

Des promotions valables toute l’année.

Une épargne mensuelle s’étalant de 4 à 12 mois et permettant de financer de façon progressive le chèque-vacances.

Une bonification de la part de l’État dont le montant dépend des revenus.

Les agents handicapés, quant à eux, voient leur bonification majorée par le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

Les conditions pour profiter du chèque-vacances

Aujourd’hui, les personnes relevant des trois fonctions publiques ont la possibilité de bénéficier de chèque-vacances, à savoir :

Les fonctionnaires hospitaliers.

Les fonctionnaires de l’État.

Les fonctionnaires territoriaux.

Aucune différence n’est faite en raison du statut. Un contractuel aura les mêmes droits qu’une personne titulaire ou qu’un retraité, du moment que ses ressources ne dépassent pas un certain seuil. La seule condition à remplir pour bénéficier de ce dispositif est d’être rémunéré par l’État est d’être affecté en France métropolitaine, dans les DOM-TOM ou d’appartenir aux forces françaises étant stationnées en Allemagne.

Faire une demande de chèque-vacance quand on travaille dans la fonction publique

Si vous souhaitez faire une demande pour obtenir votre chèque-vacances, deux options s’offrent à vous. La première est de passer directement par le site du Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques. Un service en ligne y est dédié. Autre solution, s’adresser à sa direction des ressources humaines. La particularité concerne ici les fonctionnaires hospitaliers. Ces derniers doivent faire leur demande au correspondant Comité de Gestion des Œuvres Sociales (CGOS) de leur établissement. Autre point à prendre en compte, les agents de l’Assistance Publique-Hôpitaux ne peuvent disposer de chèque-vacances. Pour les autres, les chèques sont valables pour une durée de deux ans. Et dans le cas où tous n’auraient pas été utilisés, un échange est possible sous trois mois.

Le chèque-vacances connecté, pour plus de simplicité

Aujourd’hui, il est possible de disposer d’un format dématérialisé du chèque-vacances. Pour se faire, il suffit d’activer un compte en ligne et de réaliser le paiement par ce biais. Les conditions d’utilisation ou d’obtention demeurent les mêmes pour les salariés de la fonction publique. Il suffit d’avoir avec soi un smartphone, ainsi qu’une adresse mail. De cette manière, vous n’aurez plus à ranger vos coupons et n’aurez plus le souci de les perdre.

Enfin, sachez que changer de format pour repasser au papier ou inversement est tout à fait réalisable. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site de l’ANCV.

Contenu proposé par Sport Découverte