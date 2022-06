« Les syndicats mixtes sont les structures idoines pour déployer la vidéoprotection »

Sécurité

Publié le 17/06/2022

Le syndicat mixte Seine-Yvelines Numérique est un des premiers en France à déployer la vidéoprotection sur la voie publique dans le cadre de la nouvelle disposition de la loi Sécurité globale. Interview de son directeur général, Laurent Rochette.

Depuis la loi sécurité globale du 25 mai 2021, les syndicats mixtes peuvent installer et entretenir des systèmes de vidéo-surveillance mutualisés. C’était une de vos demandes ?

Oui, c’était une de nos attentes et nous sommes très satisfaits de cette nouvelle disposition. C’est une vraie avancée. Les intercommunalités peuvent certes déjà installer de la vidéo protection mutualisée, mais la sécurité n’est par leur spécialité, et le numérique non plus.

Or, la vidéo protection est un secteur très spécialisé. Il y a des enjeux de sécurité, des enjeux pénaux, etc. On ne peut pas tout filmer, les extractions d’images doivent obéir à des règles, etc. Tout ceci nécessite des compétences professionnelles très pointues dont disposent les syndicats comme les nôtres.