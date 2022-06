Francis Hallé plaide pour un bon usage des arbres par les élus

Aménagement

Publié le 03/06/2022 • Par Léna Jabre • dans : France

Dans son plaidoyer, intitulé "Du bon usage des arbres", le botaniste Francis Hallé se révolte contre la manière dont les élus locaux considèrent les arbres de leurs villes. Croquis à l'appui, il fustige ainsi certaines méthodes et arnaques, et donne des conseils.

Espaces verts et végétalisation

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Mon livre est un coup de gueule adressé aux élus locaux ». Francis Hallé a rédigé un plaidoyer à l’attention des élus et des énarques, intitulé « Du bon usage des arbres ». Au milieu de ses dessins, le célèbre botaniste enchaine les conseils aux collectivités, tout en reconnaissant que toutes ne sont pas concernées par ses reproches, et dénonce des habitudes à proscrire. Peut-être cela mérite-t-il de s’y attarder, à l’heure où de plus en plus de villes se lancent dans des projets de renaturation de leur espace urbain pour lutter contre le dérèglement climatique.

Stop à la triple arnaque

« Le moment est venu de voir comment vous, élus de la République, devez vous comporter face aux arbres ». Et en particulier, l’arbre en ville, qui cristallise parfois les oppositions aux projets d’aménagement. Francis Hallé est ferme sur ce point, les élus doivent arrêter leur triple arnaque : l’abattage d’un vieil arbre ne peut pas être compensé par la plantation de jeunes arbres.

C’est une arnaque culturelle et sociale car la valeur patrimoniale de l’arbre disparait. C’est aussi une arnaque financière car les jeunes arbres demanderont beaucoup plus d’opérations que le vieil arbre. C’est enfin une arnaque écologique, en termes de nid de biodiversité (mousse, insectes, oiseaux, etc.) mais aussi pour la dépollution atmosphérique.

Entre béton et bitume, une question de sécurité

La question de la sécurité, lorsqu’on parle des arbres des villes, est primordiale, et sert parfois à justifier des coupes abusives, voire des abattages. Mais pour le botaniste, « le problème n’est pas de sauver coûte que coûte un bel arbre menaçant, mais de faire en sorte qu’il ne devienne pas ce danger public que vous, nos élus, vous craignez à juste titre ».

Dans cette optique, le botaniste formule trois pistes d’action. D’abord, il faut laisser à l’arbre la place dont il a besoin. Dans le cas d’un jeune arbre, c’est-à-dire qu’il faudra déterminer à l’avance le volume aérien et souterrain dont il aura besoin quand il aura grandi. Un petit conseil pratique : les services techniques ne devraient pas installer de tuteur et ainsi, le jeune arbre, s’adaptant aux vents, renforcera son système racinaire. Cela ne rendra pas les tailles totalement inutiles pour autant, prévient l’auteur : les tailles dites « de formation » restent nécessaires pour l’arbre en ville, pour assurer une « hauteur de tronc nu » suffisante et ainsi ne pas gêner la circulation, que ce soit sur les trottoirs ou au-dessus des routes.

La deuxième piste consiste à laisser à l’arbre le temps qui lui est nécessaire. Il faut donc, demande le botaniste, arrêter de planter de grands arbres restés trop longtemps en pépinière, qui s’effondreront à cause de leurs racines courtes et déformées. « Un élu préférant planter, aux frais des contribuables, des trompe-l’œil plutôt que de vrais arbres ne mérite pas d’être réélu ».

Enfin, la troisième piste consiste à arrêter de blesser les arbres et de favoriser les maladies par des tailles et élagages sévères.

Tracés d’arbres

Une partie entière du livre s’intéresse aux lignes d’arbres le long des routes. A noter que l’article 194 de la loi du 21 février 2022 dite « 3DS » a modifié l’article L.350-3 du code de l’environnement, qui dispose que « le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit ».

Le botaniste tente ici de démontrer que « à l’inverse des idées reçues, les arbres ne sont pas nos ennemis mais nos alliés en matière de sécurité routière ».

Une question de pédagogie

Les arbres font l’objet de plusieurs dispositifs de protection réglementaires, ne serait-ce que les espaces boisés classés, pour n’en citer qu’un.

Mais pour Francis Hallé, « un texte de loi, ce n’est pas la meilleure solution ». Le biologiste plaide plutôt sur la pédagogie et la formation, certes des élus, mais aussi des tous petits : « Ce qu’il faudrait, ce serait reprendre l’éducation des petits, dès le début. Leur montrer que les arbres, c’est important, et qu’il ne faut pas les blesser. Ça me choque de voir que l’éducation nationale ne fait pas son travail : il n’y a aucune place pour les arbres pour l’enseignement qu’on donne aux enfants. Quand c’est fait, c’est toujours par une initiative des professeurs des écoles ».