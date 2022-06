Le ski d’été sur glacier est-il l’avenir des stations de montagne ?

Pratiques sportives

Publié le 03/06/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

La station des Deux-Alpes, en Isère, vient d’ouvrir son glacier au ski d’été. Un glacier sur lequel elle investit, dans la perspective de l’accueil des ouvertures de coupes du monde de ski et de snowboard cross cet automne. Mais pour l’association Mountain Wilderness, ces choix relèvent de la fuite en avant face au réchauffement climatique.

Réunie en congrès à Milan (Italie) le 26 mai, la Fédération internationale de ski a décidé d’ajouter le snowboard à son nom (l’acronyme reste FIS). Mais en Isère, on a davantage remarqué que le congrès a aussi été l’occasion de valider que les ouvertures des coupes du monde de cross, pour les deux disciplines, se dérouleront sur le glacier des Deux-Alpes, le plus grand à être skiable en Europe : les 29 et 30 octobre pour le snowboard cross et les 4 et 5 novembre pour le ski cross.

Un parcours permanent de cross

La commune des Deux Alpes, son ski club, son office de Tourisme et la société des remontées mécaniques Sata 2 Alpes ont pu mettre en avant, dans leur candidature à l’accueil de ces événements, que « tous les champions de ski et de snowboard se sont entraînés, au moins une fois dans ...