La Communauté d’agglo de Sarreguemines Confluences certifiée

Qualité comptable

Publié le 02/06/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Alors que l’ensemble des résultats du deuxième exercice comptable audité dans le cadre de l’expérimentation de la certification des comptes seront connus d’ici fin juin, les premières collectivités certifiées sont désormais connues.

C’est l’aboutissement d’un long et méticuleux travail mené depuis près de six ans : lors de son conseil communautaire du 19 mai 2022, la communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences (CASC) a vu ses comptes officiellement certifiés par un commissaire aux comptes indépendant. C’est la première collectivité du bloc communal. « Je n’ai aucun regret d’avoir engagé la CASC dans cette démarche très technique, il est vrai, mais aussi très utile », souligne le président de l’agglomération Roland Roth.

En décrochant le précieux quitus, la CASC ouvre la marche de la deuxième vague d’audits réalisés auprès des 24 collectivités territoriales restant engagées dans l’expérimentation de la certification de leurs comptes (sur 25 alignées sur la grille de départ en 2017).

Quelques réserves

Pour cette première, la certification des comptes de l’intercommunalité est toutefois assortie de quelques « réserves », ce qui n’a rien de surprenant pour une première année de certification. Deux réserves ont été relevées par le commissaire aux comptes. La première concerne « l’absence d’inventaire physique et de procédures de contrôle interne appropriées » concernant « les immobilisations incorporelles, corporelles, droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés », constate le cabinet Deloitte, en charge de l’audit. « Nous disposons d’éléments d’inventaire physique, mais nous devons travailler plus finement sur le rapprochement des données d’inventaire physique et financier, ce qui est un chantier de plusieurs années », convient Ghislain Knepper, directeur du pôle finances, fiscalité, marchés publics de la CASC.

La seconde réserve porte sur « l’absence de maîtrise par la communauté d’agglomération des bases de calcul des recettes fiscales octroyées par les services de l’État ». En clair, le commissaire aux comptes considère qu’il existe des réserves sur les comptes de l’État et aucune garantie sur l’exhaustivité des bases fiscales, et de ce fait qu’il lui est impossible de certifier les montants des recettes fiscales de la collectivité. Une réserve qui avait déjà été pointée l’année dernière à l’occasion de la première vague d’audits programmée dans le cadre de l’expérimentation.

« D’autres réserves de la responsabilité de l’État avaient été pointées en 2021, qui ont depuis pu être levées », commente Ghislain Knepper. Du fait de trop nombreuses réserves, la première vague d’audits sur l’exercice 2021 des collectivités expérimentatrices s’était d’ailleurs conclue par « une impossibilité de certifier » dans la presque totalité d’entre elles. Seul le conseil régional Pays de la Loire avait été obtenu une certification, là encore sous réserve.

Les résultats de l’ensemble des audits sur l’exercice 2021 des 24 collectivités territoriales engagées dans l’expérimentation seront connus au plus tard le 30 juin, date butoir du vote des comptes administratifs des collectivités. « Tous les avis n’ont pas encore émis, mais un plus grand nombre de collectivités pourraient cette année être certifiées, avec réserves», avance Loïc Muller, expert-comptable et commissaire aux comptes, qui pilote l’activité secteur public pour le cabinet Deloitte en régions.

Le rapport final de la Cour des comptes sur l’expérimentation devrait quant à lui être remis au Parlement à l’automne 2022 (alors que l’expérimentation prend officiellement fin en 2023), de façon à permettre le vote d’une loi sur la certification des comptes locaux avant l’été 2023.