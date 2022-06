Éclairer la voirie pour plus de sécurité

Voirie

Dans un carrefour très fréquenté et traversé par deux lignes de BHNS, la métropole nantaise et la Semitan expérimentent une signalisation au sol lumineuse et dynamique pour matérialiser la trajectoire et l’approche des bus.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Sécurité routière

Voirie - réseaux