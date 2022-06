Les équipements sportifs seront-ils sacrifiés sur l’autel de la sobriété foncière ?

ZAN

Publié le 02/06/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Sur un foncier plus rare, les perspectives de zéro artificialisation nette (ZAN) placeront les collectivités face à des choix en matière de constructions nouvelles. Quelle place sera laissée aux futurs équipements sportifs structurants, en lieu et place de l’actuel parc vieillissant ?

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Plus d’un équipement sportif français sur cinq a plus de 50 ans. Un zoom sur les centres aquatiques fait apparaître que 40% d’entre eux ont été construits avant 1975 et 62% avant 1985…

D’où cette question : la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, qui va raréfier le foncier disponible, a-t-elle assombri un peu plus les enjeux de modernisation du parc des équipements sportifs français ? Lesquels appartiennent aux collectivités dans huit cas sur dix.

Deux objectifs principaux ont été fixés. Un : diviser par deux la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) d’ici 2031 par rapport à ce qui a été consommé au cours des dix ans qui ont précédé la loi. Deux : tendre vers le fameux zéro artificialisation nette (ZAN) qui intégrera des enjeux de compensation, entre des ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Acteurs du sport E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club acteurs du sport pendant 30 jours J’en profite