Assises européennes de la transition énergétique

La sobriété énergétique plébiscitée

Publié le 01/06/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Assises européennes de la transition énergétique.

Il va falloir réduire nos consommations énergétiques, être plus efficient sur l'utilisation d'énergie, supprimer certains usages et changer nos pratiques : c'est tout l'enjeu de la sobriété, thème principal retenu pour les Assises européennes de la transition énergique 2022. Un concept qu'il va d'ailleurs falloir appliquer à toutes les activités et politiques publiques, et notamment l'utilisation des ressources naturelles.

