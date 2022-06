Évaluation nationale des cités éducatives : un premier bilan décevant

Politique de la ville

Publié le 01/06/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Dans un rapport très instructif, l’Injep déplore une faible appropriation des enjeux du programme et un manque de co-construction et d’innovation.

Conformément à ce qui était prévu, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) a rendu en mai 2022 une première synthèse de l’évaluation nationale des cités éducatives. Mises en place depuis 2019 dans certains quartiers prioritaires de la politique de la ville, celles-ci s’appuient sur la consolidation d’une communauté éducative composée des professionnels de l’éducation, des parents, des services de l’Etat, des collectivités et des associations. Elles « visent à intensifier les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes , de la naissance à l’insertion professionnelle, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire ».

Le financement des cités éducatives sur la sellette

De 80 cités éducatives lors de la première vague de labellisation en ...