Trente propositions pour remettre à jour la politique de la ville

Publié le 01/06/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Selon le rapport de la commission de réflexion sur les prochains contrats de ville, il faut garder ce cadre, mais l’élargir à de nouveaux acteurs, le rendre plus souple ou encore le doter d’un volet investissement…. Entre autres propositions pour une relance de la politique de la ville.

Trente propositions pour un « acte II de la politique de la ville », redonnant à celle-ci « sa force de frappe originelle » : c’est ce qui ressort de la commission de réflexion sur les prochains contrats de ville installée en début d’année et présidée par Nadia Hai, alors ministre de la Ville du gouvernement Castex. Ce groupe de travail de 24 membres a rendu son rapport, comme prévu, en avril et la diffusion de celui-ci est en cours. Selon ses trois vices-présidents, Frédéric Vigouroux, maire (PS) de Miramas, Hélène Zannier, députée (LREM) de Moselle, et Claude Sicart, président de l’association Pôle S, ses propositions « sont le fruit d’un consensus » né de 5 séances plénières, une centaine d’auditions d’acteurs et plus de 50 contributions écrites.

Garder le critère unique

