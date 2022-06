Les juristes territoriaux décortiquent la loi Climat et Résilience

aménagement

Publié le 01/06/2022 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Le forum annuel de la fonction juridique territoriale a eu lieu à Paris le 31 mai. Au cours de cette journée, une table-ronde était consacrée à l'impact de la loi Climat et Résilience sur l'aménagement du territoire.

Le 31 mai, l’AFDCL, le CNFPT et le SNDGCT se réunissaient lors de leur forum annuel de la fonction juridique territoriale. Une journée consacrée à plusieurs thèmes tels que la déontologie des fonctionnaires et l’action économique locale. Mais la première table-ronde de la journée s’est intéressée au verdissement de l’action publique locale dans les domaines de l’urbanisme et de la commande publique. Même si, dans ce dernier cas, « il n’y a rien de véritablement nouveau, si ce n’est une nouvelle obligation », précise Julien Martin, professeur à l’Université de Bordeaux et animateur de cette table-ronde.