L’intelligence artificielle : risque ou chance pour les collectivités ?

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? Quel usage les collectivités pourraient-elles en faire ? La Banque des territoires, une direction de la Caisse des dépôts, a publié un rapport concernant l’IA et les collectivités locales.

Par Philippe Gille, directeur délégué à la transition numérique au sein d’un département, membre de l’AITF

En première approche, l’intelligence artificielle (IA) désigne l’ensemble des méthodes visant à faire effectuer par des ordinateurs – ou des machines – des tâches nécessitant normalement une intelligence humaine. L’IA fait appel à un vaste corpus scientifique, mathématique, informatique et biologique, l’ontologie, l’apprentissage par renforcement, etc. Il s’agit de comprendre la cognition humaine et la reproduire ; de créer des processus cognitifs comparables à ceux de l’être humain.

Nous ...