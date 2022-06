« Pour un Anru des habitants pour les quartiers populaires »

Politique de la ville

Publié le 02/06/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dans un rapport publié ce jeudi 2 juin, l’Institut Montaigne avance 31 propositions pour améliorer la vie des habitants des quartiers populaires. Il se veut pragmatique, partant des problématiques rencontrées par les habitants au quotidien pour apporter des réponses opérationnelles. Entretien avec Hakim El Karoui, conseiller spécial à l’Institut Montaigne, co-auteur de cette enquête, avec Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois et président de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.



Quelles peuvent être les problématiques rencontrées par un habitant de quartier populaire, de 7h du matin à 22h, et comment y répondre concrètement ? C’est la question posée par le nouveau rapport de l’Institut Montaigne, intitulé « L’avenir se joue dans les quartiers pauvres – 24h dans la vie d’un habitant ».

Ce travail est la seconde partie d’une enquête publiée en octobre 2020 (Les quartiers pauvres ont un avenir), menée par l’essayiste et conseiller spécial à l’Institut Hakim El Karoui, qui déconstruisait les stéréotypes entourant les QPV et qui concluait sur la nécessité de conduire une nouvelle phase de rénovation urbaine centrée sur les habitants de ces quartiers dans une stratégie de promotion sociale et de lutte contre la pauvreté. Dans ce second volet, les auteurs formulent ...

