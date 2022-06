Christophe Béchu écarte un retour des contrats de Cahors

Finances locales

Publié le 01/06/2022 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Invité de Public Sénat ce mercredi 1er juin 2022, le ministre délégué chargé des collectivités territoriales et actuel maire d'Angers (Horizons), Christophe Béchu, a écarté un retour des contrats de Cahors avec les mêmes modalités que lors du précédent quinquennat à cause de l'inflation. Une annonce qui ne l'a pas empêché de rester mystérieux sur ses intentions.

Etat et collectivités locales

Les contrats de Cahors c’est bel et bien terminé si l’on en croit le nouveau ministre des collectivités territoriales. Invité de la matinale « Bonjour chez vous » de Public Sénat ce mercredi 1er juin 2022, le ministre délégué et actuel maire d’Angers (Horizons), Christophe Béchu, a écarté le retour en l’état des contrats de Cahors. « Il est certain qu’on ne repartira pas sur les bases d’un contrat de Cahors qui consisterait à dire qu’il y a un pourcentage d’inflation à ne pas dépasser. Il faudra trouver un autre mécanisme », a-t-il déclaré pour sa première interview en tant que ministre. Attention néanmoins, cette annonce ne signifie pas l’abandon définitif de toute nouvelle ...