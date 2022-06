Comment gérer les véhicules encombrant l’espace public

Domaine public

Les procédures d’enlèvement et de sanction des véhicules abandonnés dépendent de leur qualification en « véhicules en voie d’épavisation » ou en « épaves ». Une fois cette qualification faite, des procédures existent pour lutter contre l'encombrement de l'espace public causé par ces épaves. Décryptage en 5 points-clés.





Définir les véhicules concernés

Les voies publiques et leurs dépendances – trottoirs, places publiques, parcs de stationnement… – sont, depuis plusieurs années maintenant, empruntées et même parfois occupées par des véhicules d’un genre nouveau.

On identifie en effet aisément les « véhicules à moteur », définis par le code de la route comme « tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails » (code de la route, art. L.110-1, 1°). Cette catégorie, bien appréhendée, regroupe principalement les voitures individuelles, les camionnettes et les camions, les cyclomoteurs et les autobus. Mais ces véhicules partagent désormais la route avec d’autres types d’engins ...

