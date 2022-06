Culture générale

Séance de rattrapage pour les candidats aux concours et autres examens de la fonction publique ! Avec des actualités institutionnelles triées sur le volet et répertoriées dans un document à télécharger. Sans oublier le Top 10 des articles de la rédaction publiés en avril.

Culture générale – Les principales actus du mois d’avril

Comme tous les mois, les candidats aux concours et examens professionnels peuvent rafraîchir leurs connaissances grâce aux« Questions d’actualité » de LaGazette.fr. Ce document comprend cinq fiches :

les questions européennes, les questions économiques, les questions nationales, les débats de société et les actualités sociétales.

Chacune de ces fiches contient une sélection d’articles issus de sites web institutionnels français et européens sur des sujets souvent présents dans les épreuves des concours des catégories A et B, notamment . Pour aller à la source de l’info, il vous suffit de cliquer sur l’URL indiqué en fin d’article.

Parmi les principales actus d’avril 2022, les résultats de l’élection présidentielle en France, la croissance française en panne et la progression jugée trop lente des pays de l’OCDE vers les objectifs de développement durable. On recommande aussi plusieurs synthèses de rapports et autres bilans : la judiciarisation de la vie publique, la médiation administrative et les attentes des Français concernant la retraite.

Cuture territoriale – Le top 10 de « la Gazette »

Le saviez-vous ? Nombre d’épreuves écrites des concours (note, synthèse, rapport) s’appuient sur un dossier remis aux candidats. Ce dossier comprend notamment des articles de presse récents, dont un article publié dans « La Gazette des communes et des collectivités territoriales ». L’un des articles de nos « Top 10 » mensuels pourrait fort bien y figurer…

1. Finances, décentralisation, climat… la feuille de route d’Emmanuel Macron

Hausse du point d’indice, fin de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, retour du conseiller territorial, saison 2 du plan Action cœur de ville… : gros plan sur le chapitre « collectivités » du nouveau quinquennat… [Lire l’article]

2. Les retraites, une réforme toujours aussi explosive

C’est le sujet sur lequel Emmanuel Macron s’est dit prêt à faire une concession, quelques heures après le premier tour de l’élection présidentielle. L’âge de départ et la durée des carrières préoccupent et ouvrent d’autres sujets, inflammables, dans la territoriale… [Lire l’article]

3. Le logement social au cœur de l’opposition Macron/Le Pen

Comme dans la campagne de cette élection présidentielle, le logement peine à trouver sa place dans les propositions des deux candidats au second tour de l’élection présidentielle. Emmanuelle Macron reste dans la continuité de son premier quinquennat, tandis que Marine le Pen formule quelques propositions iconoclastes… [Lire l’article]

4. Présidentielle : le plaidoyer des acteurs locaux pour une dotation climat

A l’approche de l’élection présidentielle, les associations d’élus ont formulé toute une série de propositions aux candidats. En haut de la liste, figure la demande de moyens supplémentaires pour financer ces nouvelles missions liées à la nécessaire transition écologique, à travers la création d’une « dotation climat »… [Lire l’article]

5. Macron et Le Pen, faux jumeaux sur la décentralisation

Plutôt hostiles à un grand soir de l’organisation des collectivités, les finalistes de la présidentielle militent tous deux pour le retour du conseiller territorial. Ils se distinguent néanmoins fortement au chapitre des métropoles… [Lire l’article]

6. Décentralisation : la crise de foi

Après le grand élan des lois « Defferre » voici quarante ans, le cœur n’y est plus. La faute à des relations collectivités-Etat qui n’ont toujours pas atteint l’âge adulte, pointent Vincent Aubelle et Eric Kerrouche dans un récent essai… [Lire l’article]

7. Transfert des routes nationales : l’heure du grand mercato

Les 400 routes nationales, autoroutes ou tronçons susceptibles d’être transférées aux départements, métropoles ou aux régions sont connues. La liste a été publiée fin mars, in extremis avant le changement de gouvernement. Jean Castex avait à cœur de boucler le sujet avant son départ. Dans le lot, figurent des autoroutes non concédées… [Lire l’article]

8. Le « nouveau réseau de proximité » des finances publiques fait grincer quelques dents

Réformé il y a deux ans, le nouveau réseau de la DGFIP dans les territoires poursuit son déploiement. Non sans crisper certains directeurs financiers territoriaux. La logique d’harmonisation non concertée des procédures et une redistribution des moyens se heurtent en effet aux besoins individualisés des collectivités… [Lire l’article]

9. Les positions statutaires des fonctionnaires territoriaux en 10 questions

Quelles sont les quatre positions statutaires du fonctionnaire territorial ? Quelle est la différence entre temps partiel et temps non complet ? Pourquoi ne faut-il pas confondre la « mise en disponibilité » et « mise à disposition »? Explications en 10 questions-réponses. [Lire l’article]

10. Recrutement : les fonctionnaires avant les contractuels !

En recrutant des agents contractuels pour faire face temporairement à des vacances d’emplois alors qu’un fonctionnaire aurait pu être recruté, l’établissement public a commis une faute qui engage sa responsabilité. Tel est le sens d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 22 mars. [Lire l’article]

