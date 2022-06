Titres d’identité : un plan d’urgence pour enfin réduire les délais

Etat civil

Publié le 09/06/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la une, France

Des dis­positifs de recueil sont déployés dans certaines mairies pour aider à soulager la forte demande de papiers d’identité.

Etat et collectivités locales

Il faut sauver les vacances des Français. Ce pourrait être le sous-titre du plan d’urgence annoncé le 3 mai pour résorber les délais de prise de rendez-vous et d’obtention des passeports et cartes nationales d’identité ( CNI ). Au premier trimestre 2022, les demandes dépassaient en effet de 30 % les chiffres enregistrés sur la même période de 2019, et les délais pour déposer un dossier avoisinaient dans certains endroits trois à quatre mois.

Le plan d’urgence prévoit le déploiement de 400 dispositifs de recueil ( DR ), permettant de traiter 50 000 demandes supplémentaires par semaine… à condition d’être utilisés sept heures par jour, cinq jours par semaine, et de ne pas dépasser vingt minutes par rendez-vous. « Les DR sont ces postes de travail équipés d’un ordinateur, d’un scanner et d’un dispositif de recueil d’empreintes. Ils sont reliés par un réseau sécurisé propre aux plateformes interdépartementales d’instruction des dossiers, installées en préfecture », décrit Anne-Gaëlle Baudoin, directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés.

Dotation supplémentaire