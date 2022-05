Derrière les incidents au Stade de France, l’image des banlieues en jeu

Politique de la ville

Publié le 31/05/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu expert acteurs du sport, Actu experts prévention sécurité, France

Les événements qui ont perturbé le match de finale de la Ligue des champions, samedi 28 mai, au Stade de France, écornent l’image de la France, mais plus encore, affirment certains, celle de Saint-Denis et autres communes populaires. Les élus concernés entendent bien défendre leurs territoires et la nécessité d’une politique de l’Etat en leur faveur.





A 15 mois de l’accueil, en France, de la Coupe du monde de rugby, et à 22 mois de l’organisation, à Paris et dans sa région, des Jeux olympiques et paralympiques (JOP), les débordements qui ont eu lieu à l’occasion de la finale de la Ligue des champions, samedi 28 mai, au Stade de France, ont eu l’effet d’un coup de semonce. C’est pourquoi les commissions des lois, et de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat entendent à ce sujet, le 1er juin, Amélie Oudéa-Castéra et Gérald Darmanin, respectivement ministre des Sports et des JOP, et de l’Intérieur. Le 30 mai, ceux-ci ont déjà organisé une réunion destinée à éclairer ces événements avec les représentants des préfectures de police et de Seine-Saint-Denis, de l’UEFA, de la Fédération française de football, du consortium ...

