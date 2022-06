L’A-IGÉco, « ce réseau de réseaux »

L’A-IGÉco, association fondée en 2014, veut fédérer les acteurs de l’ingénierie et du génie écologiques. Précisions avec son président, Sébastien Gallet, également représentant du réseau d’échanges et de valorisation en écologie de la restauration, Rever.

Qu’est-ce que l’A-IGÉco ?

L’A-IGÉco est une association fédérative, en quelque sorte un « réseau de réseaux », qui regroupe huit structures représentant un large panel de l’ingénierie écologique. Elle est composée de syndicats professionnels (Syntec Ingénierie et Cinov), d’unions professionnelles (Unep et UPGE) et de réseaux thématiques (Rever, AGéBIO, Astee et Afie).

Elle a pour ambition de mettre en réseau les différents acteurs – chercheurs, formateurs, praticiens, experts, entrepreneurs, décideurs et gestionnaires – de façon à développer des outils et des actions communs ...