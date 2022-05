Hausse des prix de l’énergie : quelles sont les mesures prises en faveur des collectivités ?

Energie

Publié le 31/05/2022

Réponse du ministère de la Transition écologique : Le prix de l’électricité a connu en 2021 et début 2022 une hausse forte qui impacte aussi bien les particuliers, les entreprises que les collectivités. Le Gouvernement avait anticipé ce mouvement haussier et prévu plusieurs dispositions pour en limiter les effets à court terme.

Les petites collectivités, de moins de 10 employés et moins de 2 M€ de recettes, sont éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité. Elles peuvent donc bénéficier du bouclier tarifaire qui limite, en moyenne, la hausse de leur tarif à 4 % TTC en moyenne. La baisse de la fiscalité et l’augmentation des volumes d’ARENH viendront limiter le rattrapage éventuel sur 2023 du blocage du tarif à 4 %.

Les autres collectivités, non éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité, vont bénéficier de deux mesures du bouclier tarifaire : la baisse de la TICFE et l’augmentation du volume de l’ARENH à titre exceptionnel pour l’année 2022. La baisse de la TICFE ramenée de 22,5€/MWh à 0,5€/MWh est entrée en vigueur au 1er février 2022 et s’appliquera jusqu’au 31 janvier 2023. Cette baisse aura un effet très important sur les tarifs de l’électricité des collectivités.

Cette réduction fiscale est un effort particulièrement important de l’Etat à hauteur de 8 milliards d’euros en 2022. La mesure d’augmentation de l’ARENH va bénéficier à tous les consommateurs : ménages, entreprises et collectivités. Les volumes additionnels d’ARENH seront livrés à compter du 1er avril jusqu’au 31 décembre 2022. La répercussion aux clients de la valeur de ces volumes d’ARENH additionnels ne se fera donc pas avant cette date. La valeur à restituer aux clients dépendra de l’évolution des prix de marché au moment où ces volumes additionnels seront attribués aux fournisseurs.

Cette mesure aura donc un impact sur les factures à compter d’avril 2022. Tous les fournisseurs répercuteront l’avantage tiré de ce volume d’électricité bon marché à leurs clients. Ils s’y sont engagés. Le Gouvernement y sera par ailleurs très attentif et fera un bilan de l’application de cette mesure dans les prochains mois.

La Commission de régulation de l’énergie, autorité indépendante en charge de la régulation des marchés, sera en charge de surveiller cette répercussion intégrale. Les modalités pratiques sont en cours de définition.

Les collectivités bénéficient des mêmes mesures de soutien de l’Etat que l’ensemble des consommateurs qui ont des profils de consommation comparable.

Sur le long terme, le Gouvernement agit également pour réduire les factures des collectivités en incitant aux économies d’énergie. De nombreuses aides sont mises en place pour la rénovation énergétique tant en ingénierie que par des concours financiers. Le plan de rénovation énergétique offre des leviers significatifs, récemment renforcés par la création du coup de pouce « chauffage » CEE pour les bâtiments tertiaires, le renforcement de l’animation et du conseil et le plan de relance.