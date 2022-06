Gestion des déchets : un cadre réglementaire en pleine mutation

Fiche pratique Déchets-Nettoiement

La transition vers une économie circulaire est un chantier clé de la transition écologique et solidaire, un vrai projet de société. Dans un monde où les matières premières se font rares, les économiser, les réemployer, les réparer, les recycler et les valoriser sont gage d'assurance pour préserver notre avenir et les emplois sur les territoires. Le système économique actuel, dans lequel nous extrayons des matières premières pour les consommer puis les jeter, n'est plus supportable. L'État encourage fortement une transition profonde de nos modes de production et de consommation. Elle est encadrée par des lois et des programmes incitant à accélérer les initiatives locales et atteindre les objectifs du développement durable de l'agenda 2030 pour la France.

