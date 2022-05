Essence : Les régions préfèrent les aides ciblées à la baisse des taxes

Carburants

Publié le 31/05/2022 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Et si les régions pouvaient baisser le prix de l'essence ? Face à la flambée des coûts des carburants, plusieurs personnalités de la majorité estiment que les régions auraient pu faire davantage d'efforts pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Les régions répondent ne pas avoir les marges de manœuvres nécessaires et les finances pour baisser fortement les taxes sur l'essence. Explications.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Les régions auraient pu faire comme l’Etat et baisser leur part de TICPE. » Alors que l’Insee vient d’annoncer une accélération de l’inflation à 5,2% sur un an et que le prix de l’essence dépasse les 2 euros du litre, plusieurs voix dans la majorité comme celle du président de la délégation aux collectivités territoriales à l’Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve, se font entendre pour reprocher aux régions de ne pas faire de geste en direction des automobilistes. Celles-ci se défendent en expliquant avoir un faible pouvoir tarifaire.

Une baisse hypothétique de 54 centimes pour un plein de 40 litres de gazole

En effet selon l’association Régions de France, même si la TICPE représente environ 5 milliards d’euros (soit 17,5 ...