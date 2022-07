Exploitations, régie alimentaire, foncier… une politique agricole à l’échelle communale

« Dans une petite commune, les services ont l’habitude d’un fonctionnement extrêmement centralisé, avec un couple maire- DGS très fort. A Plessé, les adjoints ont plus de marges de manœuvre, au sein des comités consultatifs et des comités de pilotage. Les agents y trouvent leur compte, ils sont plus autonomes. Puisqu’ils ont un contact régulier avec l’adjoint référent, les dossiers avancent plus vite. Mais cela nécessite aussi de rappeler régulièrement aux élus le cadre normatif. Il y a des moments où l’on ne peut pas aller plus vite, il existe des procédures à respecter. Et comme nous n’avons pas pléthore de services et de moyens, le traitement juridique et technique peut prendre du temps. »

« La place des agents est fondamentale »

Aurore Guerre, responsable du service « enfance et jeunesse »

« Je suis entrée dans le comité de pilotage “régie alimentaire” fin 2021, à la suite de ma prise de poste. Il regroupe des élus, des parents d’élèves, des représentants de l’équipe pédagogique et les agents qui souhaitent s’y intégrer. La place de ces derniers est fondamentale, il faut les entendre. Ils sont 28 dans le service de la restauration scolaire, plus un cuisinier et un aide-cuisine employés aujourd’hui par notre prestataire. J’ai alerté les élus sur la partie technique. Au début, ils avaient annoncé une mise en œuvre pour septembre 2022. Mais beaucoup de nouvelles missions vont nous incomber, notamment concernant ­l’hygiène et le sanitaire. On sera prêt pour la rentrée de 2023. »

« Un outil pour aider au maintien des fermes »

Juliette Muguet-Guenot, chargée de mission à CAP 44

« Rémi Beslé nous a sollicités pour accompagner le comité consultatif “avenir paysan”. Nous devons déterminer les besoins de la commune sur la thématique du foncier agricole, afin de développer un outil pour aider au maintien des fermes sur le territoire et préserver le nombre de paysans : aujourd’hui, plus de la moitié ont plus de 50 ans. Comment la commune peut s’engager ? Via du portage foncier ? Peut-elle conserver les bâtiments et les terres, s’il n’y a pas de repreneur dès le départ ? Une commune voisine le fait déjà. En parallèle, nous créons un réseau de potentiels porteurs de projets, majoritairement non issus du milieu agricole, et les mettons en lien avec les exploitations à reprendre ou en recherche d’associés. »