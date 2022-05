Sport pour tous

« Pas de politique sportive sans prendre en compte le parasport »

Publié le 31/05/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert santé social, France

Alors que se prépare la fête "Pour un sport s'HANDIfférence", le 14 juin prochain à Forges-les-Eaux (76), Séverine Gest, vice-présidente du département de la Seine-Maritime en charge des sports, fait le point sur l’engagement de sa collectivité dans la commission départementale Sport et handicap. Et sur les labels Sport et handicap et Sport et autisme.

