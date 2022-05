Accueil

Club RH

Club RH Actualités RH

Actualités RH Fonction publique : le retour d’un grand commis de droite

Remaniement

Fonction publique : le retour d’un grand commis de droite

Publié le 31/05/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Caisse des Dépôts

L’ancien directeur général de l’administration et de la fonction publique sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, Paul Peny va diriger le cabinet du ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Fonction publique