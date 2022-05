Le taux de taxe foncière 2022 restera stable dans les villes moyennes

Conjoncture

Villes de France dévoile dans une étude parue mardi 31 mai, les principales orientations budgétaires et ressources humaines 2022 des villes de 10 000 à 100 000 habitants. Si la situation financière apparait relativement homogène dans cette strate, celle des ressources humaines semble au contraire très hétérogène. La synthèse fait notamment le point sur les effectifs, l'âge avancé des agents et la mise en œuvre très inégale de la protection sociale complémentaire.

Chiffres-clés Etude auprès de 43 villes et EPCI répondantes avec en moyenne 36 110 habitants

En 2022 , moins d ’ u n douz ième des villes moyennes est concerné par un ou plusieurs transferts de compétences

93 % les Villes de France laissent leurs taux de foncier bâti et non - bâti inchangés voire les

baissent

1 ville sur 5 n'a mis en place aucun mécanisme de participation en matière de protection sociale

Pas sur mon territoire ! Alors que la fiscalité locale augmente sensiblement en 2022 dans les grandes villes via la taxe foncière, mais aussi la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la taxe Gemapi, l’association Villes de France, qui réunit des villes moyennes de 10 000 à 100 000 habitants, assure que ses adhérents « laissent cette année leurs taux de foncier bâti et non-bâti inchangés voire les baissent, et n’aggravent pas la pression fiscale sur les ménages. »

Hétérogénéité des effets de la crise sur les finances du bloc communal

