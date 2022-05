Spectacle vivant : la mise en garde des professionnels du service public

Spectacle vivant

Publié le 31/05/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Dans une lettre adressée à Rima Abdul-Malak, les représentants du secteur public du spectacle vivant détaillent leurs attentes. Un courrier au ton ferme, qui scelle leur détermination pour les discussions avec l'Etat.

Datée du 19 mai et diffusée dix jours plus tard, le courrier adressé à la nouvelle ministre de la Culture Rima Abdul-Malak par l’Union syndicale des employeurs du secteur public du spectacle vivant (Usep-SV (1) ) et la CGT- spectacle a tout d’une lettre de cadrage.

Sept dossiers à prioriser pour le spectacle vivant

Les signataires y listent sept dossiers qu’ils demandent à la locataire de la Rue de Valois d’ouvrir rapidement. A commencer par trois problématiques, qui constituent « l’architecture d’une politique publique de la culture ».

renforcement du service public ;

financement de la culture par les collectivités ;

indépendance de l’audiovisuel public et garantie de son financement.

Suivent quatre autres « chantiers considérables qui ont besoin de la mobilisation forte du ministère de la ...

