Les collectivités défendent l’écomobilité scolaire

Mobilité

Publié le 31/05/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Les déplacements doux sont au cœur des enjeux des collectivités. Plusieurs se sont engagées dans le programme Moby. Objectif : sensibiliser, faire participer pour favoriser les déplacements alternatifs afin se rendre à l'école, au collège ou au lycée.

Chiffres-clés 74 % des parents sont prêts à participer aux concertations pour améliorer les déplacements domicile – établissement scolaire.

Les déplacements de moins de deux kilomètres entre le domicile et l'établissement scolaire représentent 39 % des déplacements.

30 % des enfants viennent à l'établissement scolaire en vélo et à pied. (source : sondage IFOP Eco CO2, les parents et les transports domicile – établissement scolaire, septembre 2021)

Les déplacements entre le domicile et l’établissement scolaire s’invitent de plus en plus dans les réflexions et les actions sur l’écomobilité.« Nous souhaitons que les trajets de moins de trois kilomètres puissent se faire sans recourir à la voiture », annonce d’emblée Marie-Claire Bécret-Dallé, adjointe en charge de l’éducation à Périgueux.

Le programme Moby, proposé par Eco CO2 et labellisé par les certificats d’économies d’énergie, est ainsi de plus en plus mobilisé. Il permet de diagnostiquer les déplacements, sensibiliser les acteurs et penser un plan d’actions. Une convention est signée entre Eco C02 et la collectivité. Le programme, animé dans la plupart des cas par un acteur local, est financé à hauteur de 75 %. Le maître d’ouvrage ...