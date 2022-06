Les selfs collaboratifs sont-ils une solution anti gaspi ?

Restauration collective

Publié le 07/06/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Les conseils départementaux investissent dans des sels nouveaux genre : les selfs collaboratifs. Quels sont les avantages de ce nouveau système de restauration collective ?

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Des assiettes qui débordent du plateau après s’être servi au self ? Terminé. Les conseils départementaux aménagent un self nouveau genre : le self collaboratif. Objectif premier : limiter le gaspillage alimentaire.

Le principe est simple : l’élève prend un plateau, un verre, une serviette, des couverts. Il rejoint ensuite le buffet des produits laitiers et des desserts puis se sert. Il installe son plateau à table puis se dirige vers le pôle entrées. Il prend une grande assiette qu’il garnit suivant ses envies. Une fois l’entrée terminée, avec la même assiette censée être vide, il se rend au pôle chaud et compose son plat. Un agent de restauration peut être présent pour couper et servir la viande ou le poisson. Le repas terminé, l’enfant prend la direction du ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Education et Vie scolaire pendant 30 jours J’en profite