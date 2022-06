TotalEnergies : acteur majeur de la transition énergétique en France

Publié le 07/06/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

En 2021, Total est devenu TotalEnergies, un nouveau nom pour une nouvelle ambition : devenir un acteur majeur de la transition énergétique, engagé vers la neutralité carbone en 2050, ensemble avec la société. La France, avec 35 000 collaborateurs et une présence sur tout le territoire, constitue un terrain d’expression naturel pour cette ambition. Projets de production de biométhane menés par sa filiale TotalEnergies Biogaz France, construction d’une gigafactory de production de batteries pour véhicules électriques dans les Hauts-de-France, ou encore développement d’une filière de carburants durables pour l’aviation, découvrez comment, au-delà des produits pétroliers et du gaz, TotalEnergies réinvente et diversifie son offre énergétique pour favoriser les énergies renouvelables et décarbonées.

Miser sur l’électricité renouvelable

La transition a déjà commencé. Elle repose notamment sur l’essor de nouvelles molécules décarbonées (biocarburants et biogaz, hydrogène vert), dont la fabrication est au cœur des compétences de TotalEnergies. Avec 500 GWH de capacité de production, la Compagnie est ainsi leader du biogaz en France, cette démarche répondant parfaitement à ses objectifs de valoriser les déchets, décarboner l’industrie et les transports et dynamiser l’économie des territoires. Autre exemple : engagée dans l’Alliance européenne pour l’hydrogène propre, la Compagnie porte à La Mède (Bouches-du-Rhône) le projet du plus grand site de production d’hydrogène renouvelable de France. Le futur électrolyseur marque un jalon important dans la construction d’une filière d’hydrogène vert en France.

TotalEnergies investit dans l’énergie solaire, éolienne et hydraulique. « Notre objectif est de produire 4 gigawatts (GW) d’ici 2025 en France et de figurer parmi les 5 premiers producteurs mondiaux d’électricité renouvelable en 2030 », explique Isabelle Patrier, directrice France. « Aujourd’hui, ce sont plus de 350 sites éoliens, solaires et hydrauliques qui sont en activité sur le territoire, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 1,6 million d’habitants ». La croissance de la capacité de production d’électricité renouvelable de TotalEnergies est portée par son engagement dans la filière de l’éolien marin, comme en témoignent les projets en Ecosse, au Royaume-Uni, aux USA mais aussi le lancement de la construction du parc éolien flottant Eolmed, en Méditerranée.

Accompagner la conversion des sites industriels

Réussir la transition passe aussi par la nécessité de reconvertir certaines unités industrielles, comme la transformation de la raffinerie de Grandpuits en plateforme zéro pétrole. Porteur de nombreuses innovations, le site industriel contribuera à la stratégie de neutralité carbone de la Compagnie à l’horizon 2050. TotalEnergies ambitionne d’y développer, avec ses partenaires, quatre nouvelles activités : la production de biocarburants majoritairement destinés au secteur aérien (Sustainable Aviation Fuel), la production de plastiques biosourcés et biodégradables, le recyclage chimique de déchets plastiques, la production électrique avec la plus grande centrale photovoltaïque d’Ile-de-France.

Mettre en œuvre une transition juste

L’ambition de TotalEnergies s’inscrit dans une dynamique de transition qui implique la société tout entière. « C’est par un dialogue au plus près des collectivités, des élus, des entreprises, du monde agricole, universitaire et associatif, et des citoyens que nous pourrons avancer ensemble vers un objectif commun : le développement économique des territoires et leur décarbonation. Partager la réalité de la transformation de TotalEnergies avec les parties prenantes de nos régions, voilà l’enjeu d’une transition énergétique menée dans nos territoires », souligne Isabelle Patrier.

Contenu proposé par TotalEnergies.