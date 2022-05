Le guide juridique de l’innovation publique est disponible

[hors-série] innovation et droit

Publié le 30/05/2022 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France

Le désir d’innovation est primordial pour les territoires confrontés à de nouveaux défis qu’ils soient organisationnels, structurels ou encore de gouvernance. Pour autant, l’innovation publique ne peut pas se développer sans garantie juridique. C’est pourquoi, la Gazette et le cabinet Goutal, Alibert et associés vous proposent le Guide juridique de l’innovation publique. A lire de toute urgence.

Innover plutôt que baisser les bras. Budgets rabotés, crise sanitaire, réforme du statut de la fonction publique, arrivée d’une culture de la performance… face à ces nouvelles contraintes, les territoires se sont adaptés, réinventés et ils ont innové !

En interne, tout d’abord, où la transversalité a bousculé le cloisonnement des différents services afin d’instaurer la coopération plutôt que la concurrence.

Le choix de l’innovation publique a permis à de nombreuses collectivités de s’adapter aux nouveaux défis et faire entrer leur organisation dans une nouvelle ère de gouvernance.

Vers les habitants

Cette mue par l’innovation se développe aussi dans le lien que les collectivités entretiennent avec les usagers. Un lien qui a évolué vers plus d’intégration, faisant passer les usagers de consommateurs à acteurs des politiques publiques. Les collectivités ont ainsi inventé des formats de participation citoyenne allant de la simple consultation numérique à la mise en place de conventions citoyennes. Les acteurs locaux sont allés vers les habitants pour les associer à la décision publique afin d’apporter leur pierre à la lutte contre le désenchantement démocratique. Consultation, concertation et coconstruction sont désormais le triptyque gagnant de l’action publique locale.

Parallèlement, l’innovation publique locale a essaimé hors sphère démocratique. En matière financière, par exemple, les collectivités sont les championnes des budgets participatifs et ont de plus en plus recours au financement participatif pour remplir leurs caisses vides. Enfin, la mise en place de tiers-lieux est aussi une manière pour un territoire d’exprimer son innovation. A l’heure où le monde du travail est en pleine mutation, quoi de mieux de transformer une ancienne friche industrielle en un lieu de coworking ?

Mais l’innovation publique, quelque soit sa forme, ne peut pas s’épanouir sans garantie juridique. Ces initiatives nécessitent le respect strict de règles juridiques. Car sans sécurisation, ces nouvelles pratiques sont vouées à l’échec et présentent un risque contentieux. C’est pourquoi « la Gazette » publie sous un même guide, l’ensemble des décryptages juridiques rédigés par le cabinet Goutal, Alibert et associés afin de vous donner les clés de la réussite juridique de l’innovation publique. Bonne lecture !

