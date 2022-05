« Plus qu’une économie locale, l’ESS peut être un levier de la transition écologique et solidaire »

[Entretien] Economie sociale et solidaire

Publié le 30/05/2022 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Quelles sont les transitions possibles pour l’économie sociale et solidaire ? Les sociologues Laurent Fraisse et Jean-Louis Laville tentent de répondre.

Laurent Fraisse et Jean-Louis Laville, sociologues, spécialistes de l’économie sociale et solidaire (ESS), ont entamé une recherche-action sur les mutations des politiques locales de l’ESS. Ils sont les auteurs de “Du social business à l’économie solidaire. Critique de l’innovation sociale”(1).

Leurs travaux en cours ouvraient les débats au congrès national du Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES), le 4 mai à Strasbourg, après avoir tiré un bilan des décennies passées, à Niort.

Quel bilan tirez-vous des politiques de l’économie sociale et solidaire en France ?

Laurent Fraisse : C’est un domaine de l’action publique très récent et non stabilisé. La reconnaissance de l’ESS date seulement des années 1980 et 90, principalement à partir de l’Etat et d’abord par ...