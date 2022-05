Grand Paris Express : comment est gérée l’énorme quantité de déblais ?

Déchets

Publié le 30/05/2022 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, Régions

Dans un exercice de communication bien huilé, les dirigeants de la Société du Grand Paris ont exposé le 25 mai devant des journalistes la gestion des déchets du chantier titanesque du Grand Paris Express. 47 millions de tonnes au total quand le métro automatique sera sur les rails, à l’horizon 2030.

« Complément d’enquête révèle comment le chantier du Grand Paris Express contourne la réglementation pour stocker des terres polluées ». L’émission était diffusée le 25 mars 2021 sur France 2, trois jours après l’arrivée de Jean-François Monteils aux commandes de la Société du Grand Paris (SGP), l’établissement public chargé de construire le métro automatique de la région parisienne. Un sacré cadeau d’arrivée !

T-Rex veille aux grains

Un an après, le président du directoire de la SGP semble encore un peu sonné. « Ça correspondait si peu à ce que nous faisions : on sait parfaitement dire où vont les déblais, lesquels et comment », s’est-il défendu le 25 mai dernier devant des journalistes lors d’une présentation de la gestion des déblais du plus gros chantier européen en cours. Pour ...