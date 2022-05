Cyberattaques : les centres de gestion, des cibles particulièrement critiques

Cybersécurité

C'est un paradoxe : les centres de gestion gèrent de nombreuses données sensibles des agents, en faisant une cible potentielle d'attaques mais ils sont aussi en appui en cas de cyberattaques contre des collectivités, notamment pour la reconstruction des fichiers RH.

Au début de l’année dernière, aux Etats-Unis, les responsables de la ­sécurité informatique ont des sueurs froides. Ils viennent de découvrir qu’une nouvelle faille de ­sécurité de l’éditeur ­Solarwinds pourrait avoir abouti à la compromission du National Finance Center, une agence fédérale de gestion de la rémunération des salariés fédéraux.

Si la piste d’un piratage a finalement été écartée, l’alerte s’est révélée sérieuse. L’exemple montre le paradoxe représenté par les centres de gestion (CDG), qui gèrent les carrières d’une bonne partie des territoriaux. Certes mieux outillés pour leur ­sécurité informatique que des petites structures, ils n’en restent pas moins des cibles ­particulièrement critiques. Si un CDG tombe, c’est en effet des centaines de communes, et leurs agents, qui peuvent être touchés.

Sensibilisation et appui

En témoigne, en ­France, l’atta­que informatique ayant visé un CDG en début d’année, déstabilisant pendant plusieurs mois son organisation, mais, fort heureusement, sans qu’il n’y ait eu vol massif de données sensibles. « La ­plupart des centres de gestion ont pris conscience des risques et sont entrés dans une logique de mutualisation de leur sécurité » au travers de leur groupement d’intérêt public dédié à l’informatique, observe ­Sylvain ­Defromont, chargé du numérique au CDG du Nord.

Mais leur activité sur ce volet ne s’arrête pas là. Des CDG proposent à leurs adhérents du conseil en ­cybersécurité, tandis que d’autres s’investissent à travers l’action de leur délégué à la protection des données.

Et en cas d’attaque informatique contre une commune, ils peuvent apporter une aide précieuse. Le CDG des ­Côtes-d’­Armor a ainsi épaulé la ville de ­Bondy, en Seine-Saint-­Denis, cible d’un­ ­rançongiciel en novembre 2020, ce qui a pu lui faire toucher du doigt les conséquences d’une telle atteinte. Appelé à la rescousse par l’éditeur du logiciel de ressources humaines, qui avait besoin d’une structure connaissant bien son outil, le CDG a « aidé la ville de ­Bondy à réaliser trois cycles de paie et à ­reconstituer presque un an d’historique de paie à partir des bulletins », se souvient ­Frédérique ­Brisset, la directrice informatique du CDG.

