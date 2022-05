Baptême du feu pour la réforme des soins d’urgence

Sapeurs-pompiers

Publié le 30/05/2022

La réforme des soins d'urgence, issue de la loi Matras du 25 novembre 2021, entre en application. Deux décrets concernant les pompiers sont parus il y a peu sur l'élargissement des actes médicaux que les sapeurs-pompiers peuvent pratiquer ainsi que sur la garde ambulancière.

Des textes, très attendus, détaillent des points importants de la loi « Matras » du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de ­sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers (SP). D’abord, elle élargit le cadre d’intervention des SP secouristes. Un décret du 22 avril précise les douze gestes techniques, diagnostic et thérapeutiques qu’ils sont désormais habilités à réaliser. Si certains, comme la prise de température et de la tension étaient déjà mis en œuvre par 80 % des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), d’autres représentent une véritable évolution de leurs compétences, tel l’électrocardiogramme, en cas de douleur thoracique, pour détecter un infarctus.

Référentiels de formation

Les SP auront aussi la possibilité d’admi­nistrer des ...