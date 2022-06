« Il est important de ne pas réduire la cybersécurité à des questions techniques »

Cybersécurité

Publié le 03/06/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Camille Dubedout est doctorante à l’université Grenoble Alpes. Elle consacre son travail de thèse à l’émergence de la cybersécurité dans les collectivités territoriales, et notamment aux enjeux juridiques liés à la protection des données.

Comment la perception de la cybersécurité a-t-elle évolué dans les collectivités territoriales ?

En 2019, lorsque j’ai démarré ma thèse, le sujet n’avait pas encore émergé ­publiquement. Les questions à propos du numérique portaient surtout sur l’open data, la dématérialisation ou le RGPD (Règlement général sur la protection des données). Les ­préoccupations en matière de ­cybersécurité sont arrivées dans un second temps, à la suite de l’explo­sion des cyberattaques en 2019 et en 2020. Elles se sont perfectionnées avec, par exemple, l’apparition de la double extorsion : les attaquants ne chiffraient plus simplement les données mais les exfiltraient aussi, créant un moyen de pression en plus. Cependant, certaines villes ont été motrices.

Celle de ­Vannes a beaucoup communiqué sur le sujet ...

