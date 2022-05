Rouen contraint de multiplier par 5 son budget covoiturage

Devant le gros coup d’accélérateur du covoiturage depuis février sur son territoire, la métropole de Rouen passe à la vitesse supérieure et pousse son budget à un million d’euros pour indemniser les covoitureurs. La flambée du prix des carburants explique sans doute ce recul de l’autosolisme dans la ville qui en 2021, déjà était la plus « covoiturée » de France.

Neuf mille trajets recensés en février sur la plateforme de covoiturage Klaxit conventionnée par la métropole Rouen Normandie, 13 000 en mars, 21 000 en avril. La métropole projette 400 000 trajets au total sur l’année 2022, avec une cible de 50 000 par mois fin 2022.

Devant ce coup d’accélérateur, la collectivité a voté mi-mai un budget d’un million d’euros par an (au lieu de 200 000 euros) pour assurer l’indemnisation des covoitureurs, de plus en plus nombreux. Ils touchent 2 euros par passager pour un trajet de 20 km maximum, 2 euros + 0,10 euro par kilomètre et par passager pour un trajet compris entre 20 et 40 km, ou bien un forfait de 4 euros par passager au-delà de 40 km.

Comme des lignes de bus

« Avec l’envolée du prix des carburants liée à la guerre en Ukraine déclenchée le 24 ...