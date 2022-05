Retrouvez l'essentiel de l'actualité des deux dernières semaines sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Régime sec – Pas moins de 19 départements étaient, cette semaine, en alerte sécheresse. Et le sud du pays n’est pas le seul concerné. Ouest-France signale ainsi que des mesures de restriction d’eau potable sont appliquées en Ille-et-Vilaine en raison d’un important déficit pluviométrique. Alors que 26 communes des Bouches-du-Rhône affrontaient les mêmes mesures, Le Parisien dresse un état de lieux dans les Alpes-Maritimes où l’alerte sécheresse est étendue à tout le département. Pour les collectivités, cela signifie l’interdiction de nouveaux remplissages de piscine et tout type d’arrosage des espaces verts, des jardins d’agrément et des stades de sport entre 9 heures et 19 h. Enfin, comme le signale BFMTV, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé des mesures de soutien pour les agriculteurs.

Fondations – La RE2020 est à peine entrée en vigueur que l’Etat et les réseaux d’acteurs du bâtiment voient déjà plus loin. Comme l’explique le site Internet du Plan bâtiment durable, le Groupement d’intérêt écologique (qui regroupe aussi l’Alliance HQE-GBC, le Collectif des démarches quartiers et bâtiments durables et Effinergie) s’est vu confier la mission de définir un cadre commun de référence. En plus d’aboutir à un label RE2020, cette démarche a pour ambition d’aller encore plus loin que les exigences actuelles en agissant sur la neutralité carbone, la coopération avec les réseaux, la gestion de l’eau ou l’économie circulaire [lire aussi notre article].

Aux abonnés absents – L’annonce du nouveau gouvernement a évidemment donné lieu à de nombreux commentaires. Et en particulier autour des postes et secteurs absents de la liste. Ouest-France s’interroge en effet de l’absence des transports, du logement et du tourisme, dont les acteurs n’ont pas manqué de s’étonner. Mais selon la porte-parole Olivia Grégoire, le gouvernement sera complété après les législatives de nouveaux secrétariats d’Etat. En attendant, le logement et les transports dépendent du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Dans la nature – Pour la première fois, quatre collectivités françaises viennent d’adhérer à l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Comme le rapporte Actu Environnement, il s’agit de la ville de Paris, des conseils régionaux d’Ile-de-France et de Sud-Paca ainsi que du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. En attendant l’adhésion d’autres collectivités françaises, les premières s’engagent désormais à soutenir les objectifs de l’UICN et à porter des actions et projets en matière de conservation de la nature (lutte contre l’artificialisation des sols, solutions fondées sur la nature…).

Ticket resto – Le prix des repas scolaires va-t-il aussi être impacté par l’inflation ? Selon France Info, cela risque d’être le cas à la rentrée de septembre puisque les cantines scolaires coûtent de plus en plus cher aux communes. Entre changements de menu et économies sur des produits et soucis d’approvisionnement pour certains prestataires, tout le secteur est actuellement touché. En attendant une éventuelle hausse du prix des repas, les communes cherchent à faire des économies pour continuer à assurer le service.

Ville nouvelle – En se basant sur les derniers rapports du Giec [lire aussi notre article], le site L’Info durable imagine les villes de demain. A l’horizon 2050, celles-ci pourraient (devraient ?) être plus compactes pour rassembler le maximum de services dans les quartiers, voir la végétalisation s’implanter sur les toits et les façades pendant que les forêts urbaines gagneraient plus de terrain. Et, pour mieux gérer les ressources et la qualité de vie, la notion de smartcities devraient se généraliser.

A vol d’oiseau – Alors que la nature en ville est toujours étudiée sur le plan visuel, une chercheuse du CNRS et un étudiant en sciences de la biodiversité ont développé une nouvelle approche : la perception sonore. 20 Minutes explique ainsi que l’étude consiste en une enquête auprès des habitants au cours de laquelle ils écoutent le chant des oiseaux. Les résultats devront enrichir ensuite les plans d’urbanisme du Grand Lyon.

Et aussi…

Au Cap-Ferret, un particulier a construit une digue de 450 mètres pour lutter contre l’érosion côtière [Europe 1] ;

Une fuite à la station d’épuration de Maurepas est à l’origine de la pollution de deux ruisseaux et d’une rivière [Le Parisien] ;

Dans les Pyrénées-Orientales, le prix de certaines lignes de bus est fixé à un euro [France TV].