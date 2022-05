Haute fonction publique

Ces « hauts potentiels » territoriaux formés avec ceux de l’État

Publié le 27/05/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

©iStock.com

Depuis un an jour pour jour, des hauts fonctionnaires des trois versants de la fonction publique sont formés, ensemble, à devenir « les dirigeants publics » de demain via le Cycle des hautes études de service public (CHESP). A l’occasion du passage de relais entre la première et la deuxième promotion, la Gazette s’est intéressée aux profils et aux motivations des cadres de collectivités retenus pour cette formation.

