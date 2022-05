Calendrier, nouveau centre d’écrits, liste des admis : les dernières actualités « concours »

Concours

Publié le 27/05/2022 • Par La Rédaction • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les noms des admis de l'examen professionnel d'administrateur territorial 2022 ont été dévoilés le 23 mai. L'occasion de revenir sur la mise à jour du calendrier des concours - dont les règles sanitaires sont prolongées jusqu'au 31 octobre - ainsi que sur l'ouverture d'un nouveau centre d'écrits à Marseille.

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a publié, le 23 mai, la liste des 21 lauréats de l’examen professionnel d’administrateur territorial 2022. Lesquels devraient bientôt rejoindre le réseau Lepat (pour « Lauréats de l’examen professionnel d’administrateur territorial »).

Liste des admis a l’examen professionnel d’administrateur territorial 2022 by La Gazette des communes on Scribd

A noter que le calendrier des préparations aux concours et examens professionnels prévues jusqu’en 2024 a été actualisé. Le voici :

Mise à jour du calendrier des préparations aux concours et examens professionnels by La Gazette des communes on Scribd

Nouveau centre d’écrits à Marseille

A noter aussi que le 23 mai dernier, le CNFPT a ouvert un nouveau centre d’écrits, à Marseille, dans le but de mieux desservir le sud-est et la région Paca et d’accueillir le plus de candidats en région.

Les candidats au concours de conservateur ou conservatrice de bibliothèques pourront ont pu passer leurs épreuves dans ce nouveau centre les 23 et 24 mai dernier.

Le CNFPT compte désormais 8 centres d’écrits dont 6 en métropole (Paris, Rennes, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Marseille) et 2 dans les DOM (Martinique et La Réunion).